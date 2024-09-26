В Харькове раздались взрывы: УАБ попал в частный жилой дом, есть пострадавшие

В Харькове было громко около пяти вечера 26 сентября. Оккупанты который раз били УАБами. К сожалению, все же не обошлось без пострадавших. 24 Канал собрал детали на этот момент.

Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове.

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В Харькове УАБ попал в дом в Киевском районе

В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски УАБов!

– написал мэр города в 16:43.

В следующем сообщении он добавил: УАБ мог попасть в частный дом.

"Есть предварительная информация о попадании УАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала", – написал Терехов.

Олег Синегубов подтвердил попадание УАБа в дом и детализировал район, где это произошло.

Оккупанты ударили УАБом по частному жилому дому в Киевском районе Харькова,

– сообщил глава ОВА в 16:56.

На пять вечера об атаке по Киевскому району известно, что один из УАБов попал в землю, повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Горит крыша дома.

Впоследствии стало известно, что враг ударил тремя УАБами. По данным Олега Синегубова, еще два удара, предварительно, пришлись на лесной массив. Осмотр продолжается.

В Харькове есть пострадавшие

Об этом написал Игорь Терехов в 17:16.

Есть предварительная информация о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями,

– сказано в его заметке.

Заметим, сначала говорилось, что, предварительно, люди не пострадали. Позже уточнили, что количество раненых больше, чем сообщали.

В 17:33 Синегубов написал: "Медики экстренки оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека – получили острую реакцию на стресс. Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них – госпитализирована".

24 Канал следит за развитием событий в Харькове. Всю актуальную информацию вы можете читать также в нашем телеграм-канале – там мы быстрее всего пишем о тревогах, взрывах и их последствиях.

Что известно о тревоге на Харьковщине

В половине четвертого дня Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Из-за этого существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 17:26, уже после обстрела города авиабомбами, был активен разведывательный БПЛА в районе Харькова и Сум, о чем написали ВС.

В полиции Харьковской области традиционно призвали не фиксировать возможные попадания на фото и видео, ведь такие действия некоторых людей только помогают врагу. Гражданские должны находиться в укрытиях во время тревоги. А о попадании следует сообщать по номеру 102, не выкладывая эту информацию в сеть.

Где сейчас тревога

Пока красные несколько областей на Востоке Украины. Но, к сожалению, это может быстро измениться.