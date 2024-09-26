В Харькове раздались взрывы: УАБ попал в частный жилой дом, есть пострадавшие
Источник:Игорь Терехов
В Харькове было громко около пяти вечера 26 сентября. Оккупанты который раз били УАБами. К сожалению, все же не обошлось без пострадавших. 24 Канал собрал детали на этот момент.
Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове.
Смотрите также Впервые за время полномасштабной войны: какие последствия обстрела Запорожья УАБом
В Харькове УАБ попал в дом в Киевском районе
В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски УАБов!
– написал мэр города в 16:43.
В следующем сообщении он добавил: УАБ мог попасть в частный дом.
"Есть предварительная информация о попадании УАБа в частный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала", – написал Терехов.
Олег Синегубов подтвердил попадание УАБа в дом и детализировал район, где это произошло.
Оккупанты ударили УАБом по частному жилому дому в Киевском районе Харькова,
– сообщил глава ОВА в 16:56.
На пять вечера об атаке по Киевскому району известно, что один из УАБов попал в землю, повреждены два частных дома и хозяйственная постройка. Горит крыша дома.
Впоследствии стало известно, что враг ударил тремя УАБами. По данным Олега Синегубова, еще два удара, предварительно, пришлись на лесной массив. Осмотр продолжается.
В Харькове есть пострадавшие
Об этом написал Игорь Терехов в 17:16.
Есть предварительная информация о трех пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями,
– сказано в его заметке.
Заметим, сначала говорилось, что, предварительно, люди не пострадали. Позже уточнили, что количество раненых больше, чем сообщали.
В 17:33 Синегубов написал: "Медики экстренки оказали помощь четырем пострадавшим, из них два человека – получили острую реакцию на стресс. Еще две женщины получили ранения стеклом, одна из них – госпитализирована".
24 Канал следит за развитием событий в Харькове. Всю актуальную информацию вы можете читать также в нашем телеграм-канале – там мы быстрее всего пишем о тревогах, взрывах и их последствиях.
Что известно о тревоге на Харьковщине
В половине четвертого дня Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Из-за этого существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 17:26, уже после обстрела города авиабомбами, был активен разведывательный БПЛА в районе Харькова и Сум, о чем написали ВС.
В полиции Харьковской области традиционно призвали не фиксировать возможные попадания на фото и видео, ведь такие действия некоторых людей только помогают врагу. Гражданские должны находиться в укрытиях во время тревоги. А о попадании следует сообщать по номеру 102, не выкладывая эту информацию в сеть.
Где сейчас тревога
Пока красные несколько областей на Востоке Украины. Но, к сожалению, это может быстро измениться.