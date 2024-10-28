В Харькове прогремели взрывы

Российские оккупанты не унимаются терроризировать украинские города. В который раз под прицел врага попадает Харьков.

Поздно вечером 28 октября в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Взрывы в Харькове

В Харьковской области воздушная тревога началась в 20:04. Буквально через час стало известно о взрывах в городе и районе.

Взрывы в Харькове и районе! Находитесь в укрытиях,

– написал Олег Синегубов.

В Общественное Харьков сообщали о 3 взрывах по состоянию на 21:01.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы в Харькове. Он сообщил, что российские оккупанты атакуют город КАБАМами. Городской голова отметил, что возможны повторные пуски.

Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– написал Терехов в 21:02.

Вскоре ситуацию прокомментировал Олег Синегубов. Он отметил, что по предварительным данным, оккупанты ударили по центральной части города Харьков. По состоянию на 21:10 – без пострадавших.

Уже через 5 минут мэр города сообщил, что есть раненые в результате обстрела. По состоянию на 21:23 известно о 5 пострадавших.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.