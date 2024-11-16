В Харькове прогремели взрывы

В Харьковской области утром 16 ноября была объявлена ​​воздушная тревога. Впоследствии раздались взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Обратите внимание Ночью россияне атаковали 83 дронами и ракетой С-300: как отработала ПВО

Взрывы в Харькове сегодня 16 ноября

Тревогу в Харьковской области объявили около 10:36. Воздушные силы предупреждали об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении. Отмечали, есть угроза применения авиационных средств поражения.

Около 11:49 в сети написали, что в Харькове было слышно два взрыва. Мониторинговые каналы сообщали о КАБах и угрозе БПЛА "Молния-1".

Заметим, по состоянию на 12:05 официальных комментариев местных властей относительно взрывов пока не было.

Читайте также Россияне ударили по Салтовке в Харькове дроном "Молния-1": есть попадание в дом, пострадали люди

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.