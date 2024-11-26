В Харькове раздался взрыв

Ночью 26 ноября в Харькове прогремел взрыв. Воздушная тревога в области продолжается почти 5 часов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Харькове сегодня ночью

Взрыв в Харькове прогремел около 00:20. Заметим, тревога на Харьковщине объявлена с 19:51.

Воздушные силы в 00:07 предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юго-востока.

По состоянию на 00:30 местные власти не комментировали взрывы в Харькове. Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

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