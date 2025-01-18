В Харькове прогремели взрывы
Вечером 18 января в Харькове объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы. Россия наносит удары.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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Что известно о взрывах в Харькове 18 января
Тревога на Харьковщине началась около 17:57. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока для областей, где объявлена тревога.
Взрывы в Харькове прогремели около 18:01. Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары. Также призвал жителей оставаться в укрытиях.
Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах,
– написал глава ОВА в 18:09.
Также отметил, что на места выехали профильные службы.
Суспильное со ссылкой на директора облцентра экстренной медпомощи Виктора Забашту пишет, что раненых в результате обстрелов России по Харьковскому и Чугуевскому районам нет.
В результате вражеского удара в Высочанской общине Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На эту минуту, без пострадавших,
– написал Синегубов в 18:24.
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В Киеве есть жертвы в результате российской атаки
- Утром 18 января российские террористы массированно атаковали Киев. Сначала запустили "Шахеды", а дальше ударили баллистическими ракетами.
- Оккупанты убили 3 человека. Среди жертв – двое мужчин 43-х и 25 лет, а также 41-летняя женщина. Информация о четвертой жертве, к счастью, не подтвердилась, сообщил начальник КГВА.
- По данным СМИ, один из погибших сгорел заживо в авто. Еще одного мужчину россияне убили в нескольких метрах от входа на станцию метро. Третья жертва также находилась в одной из машин.
- Кроме того, еще 3 человека получили ранения в результате российской атаки.