В Харькове прогремели взрывы

Вечером 18 января в Харькове объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы. Россия наносит удары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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Что известно о взрывах в Харькове 18 января

Тревога на Харьковщине началась около 17:57. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока для областей, где объявлена тревога.

Взрывы в Харькове прогремели около 18:01. Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары. Также призвал жителей оставаться в укрытиях.

Зафиксированы вражеские удары в Харьковском и Чугуевском районах,

– написал глава ОВА в 18:09.

Также отметил, что на места выехали профильные службы.

Суспильное со ссылкой на директора облцентра экстренной медпомощи Виктора Забашту пишет, что раненых в результате обстрелов России по Харьковскому и Чугуевскому районам нет.

В результате вражеского удара в Высочанской общине Харьковского района возник пожар в двухэтажном здании. На эту минуту, без пострадавших,

– написал Синегубов в 18:24.

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