В Харькове раздались взрывы: на город летела скоростная цель

В Харькове в субботу, 31 мая, прогремели взрывы. Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали об опасности для города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ​​около 15:12. Сигнал в областном центре раздался в 15:51. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили о скоростной цели с востока, которая двигалась курсом на Харьков.

Уже в 15.56 появилась информация о взрывах.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, ранее в этот же день россияне атаковали Харьковскую область с помощью управляемых авиабомб. В поселке Васищево зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, есть поврежденные здания.

В поселке Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. В общей сложности ранены три женщины и двое мужчин.