В Харькове прогремели взрывы – из-за удара КАБов возник пожар
- 8 июня в Харькове поздно вечером раздались взрывы
- Власти сообщили об ударах по пригороду, нанесенных управляемыми авиационными бомбами.
8 июня поздно вечером в Харькове было слышно несколько взрывов. Враг атакует город дронами и бомбами.
В 20:22 в Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов беспилотников, передает 24 Канал.
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Взрывы в Харькове
В 22:22 Воздушные силы сообщали, что несколько групп "Шахедов" находятся на западе и в центре Харьковщины и двигаются по курсу на Полтавщину и Днепропетровщину.
В 23:02 в Харькове прогремели два взрыва.
Глава ОВА Олег Синегубов объяснил, что, предварительно, враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по пригороду. Об атаке двумя КАБами сказал и мэр Игорь Терехов. По его словам, информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.
Впоследствии в ОВА добавили, что на месте попадания вспыхнул пожар.
Отметим, что в вечернем обращении 8 июня президент Зеленский призвал украинцев особо внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в ближайшие дни. Ранее США сообщили, что российская месть за атаку на аэродромы впереди. Оккупанты готовят новый комплексный и массированный удар.