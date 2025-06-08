О 20:22 на Харківщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників, передає 24 Канал.

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Вибухи у Харкові

О 22:22 Повітряні сили повідомляли, що кілька груп "Шахедів" перебувають заході та в центрі Харківщини та рухаються урсом на Полтавщину/Дніпропетровщину.

О 23:02 у Харкові пролунали два вибухи.

Очільник ОВА Олег Синєгубов пояснив, що, попередньо, ворог завдав удар керованими авіаційними бомбами по передмістю. Про атаку двома КАБами сказав і мер Ігор Терехов. За його словами, інформація щодо можливих наслідків та постраждалих уточнюється.

Зауважимо, що у вечірньому зверненні 8 червня президент Зеленський закликав українців особливо уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги найближчими днями. Раніше США повідомили, що російська "помста" за атаку на аеродроми попереду. Окупанти готують новий комплексний та масований удар.