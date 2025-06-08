Близько 20:22 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників, передає 24 Канал.

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