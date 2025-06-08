Близько 20:22 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи вимикатимуть мобільний зв'язок з понеділка під час атак: нардеп відповів
8 червня увечері окупанти розпочали дронову атаку на Україну. На Дніпропетровщині чули вибухи.
Близько 20:22 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих безпілотників, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи вимикатимуть мобільний зв'язок з понеділка під час атак: нардеп відповів