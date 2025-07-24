Россия атаковала УАБами Харьков: есть попадания возле многоэтажки, горят более десятка авто

Утром 24 июля в Харькове прогремели взрывы. Предварительно, враг ударил УАБами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно о взрывах в Харькове?

Около 10 часов утра в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Через час в Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщину с севера.

УАБ в направлении Харькова с севера! Харьков! В укрытие,

– писали в ВС.

Уже через несколько минут, в 11:06 в Харькове прогремели взрывы. Тогда же удар по Харькову подтвердил городской голова. Он отметил, что предварительно удар двумя УАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка.

Впоследствии Терехов сообщил о попадании УАБа по многоэтажке. Тогда он отмечал, что есть информация о том, что под завалами заблокированы люди.

"Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", – информировал он.

Вскоре Терехов предоставил уточненные данные.

По уточненной информации – попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто,

– сообщил городской глава.

В 11:28 Терехов сообщил, что есть информация об одном пострадавшем. По данным главы ОВА, пострадала 27-летняя женщина. Все профильные службы уже работают на местах обстрелов. Дежурят бригады медиков.

В 11:33 Терехов сообщил, что подтверждена информация о 3 пострадавших.

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Добавим, что по состоянию на 11:30 в регионе все еще звучала тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.