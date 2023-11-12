В Харькове произошел взрыв на территории АЗС ОККО: есть травмированный

Утром 12 ноября в Харькове прогремел взрыв на территории автозаправки. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Взрыв на АЗС в Харькове раздался около 9 часов утра. Впоследствии в комментарии 24 Каналу в ОККО рассказали, что произошло.

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Предварительно, вспыхнул автомобиль

Компания опровергла информацию, распространяемую в сети.

Причиной стал не взрыв колонки, как пишут некоторые телеграм-паблики. По предварительным данным, взрыв произошел внутри авто, как следствие возник пожар,

– отметили в ОККО.

Добавили, что на месте работают специалисты. Они выясняют причину.

Водитель авто, внутри которого произошел взрыв, госпитализирован. Персонал и другие клиенты не пострадали,

– подчеркнули в компании.

Кстати, ранее представитель ГСЧС рассказал Суспільному, что на территории АЗС вспыхнуло авто. Евгений Василенко отметил, что пожар был потушен в течение 10 минут. К счастью, перебросится на оборудование заправки огонь не успел.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что в результате взрыва травмировался мужчина. Пострадавшего госпитализировали.

Движение транспорта временно ограничили

В Патрульной полиции сообщили, что из-за взрыва временно ограничено движение на улице Полтавский Шлях от Евгения Котляра до Рылеева.

Совместно с другими службами полицейские оказывают помощь пострадавшим на местах, обеспечивают беспрепятственный проезд медиков и спасателей, охраняют место происшествия,

– отметили правоохранители.

Добавили, что ограничения будут продолжаться до завершения работы экстренных служб. Также полиция обнародовала кадры с места происшествия.

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В Харькове произошел взрыв на АЗС / Фото Патрульной полиции