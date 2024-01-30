В Харькове повторно раздались взрывы: оккупанты нанесли удар по Харьковскому району

В Харькове днем 30 января прогремела серия мощных взрывов. Это произошло, когда по всей Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В самом городе до сих пор продолжается тревога. 24 Канал призывает харьковчан оставаться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Харькове слышали серию взрывов

Корреспонденты Суспильного около 16:28 сообщили о повторных взрывах в Харькове. Воздушная тревога по всей Харьковской области в тот момент еще продолжалась.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики снова нанесли удары по Харьковскому району. По словам чиновника, пока информации о пострадавших нет, а данные по разрушениям уточняются.

Воздушные силы около 16:10 предупредили ряд восточных областей нашего государства о применении врагом скоростного вооружения. Поэтому карта Украины "покраснела" в 5 областях.

Внимание! Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!

– написали военные.

Уже через 4 минуты городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил что в городе раздались взрывы.

"В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны" – написал он.

О взрывах также сообщали в полиции Харьковской области. Правоохранители призвали людей находиться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов сообщать на линию "102".

В этот день в Харькове уже слышали взрывы

Взрывы в Харькове 30 января также прозвучали около 12:19. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали попадание вблизи поселка Коротич. Пострадавших в результате атаки не было.

В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что прилет был в пригороде Харькова. В самом же городе никаких прилетов не было.