Оккупанты попали в Харькове по газовой трубе: власти подтвердили 3 прилета, начался пожар
Источник:Олег Синегубов
Ночью 24 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные украинские города. В частности, взрывы начались в Харькове.
Власти уже подтвердили информацию об обстреле. В частности, глава ОВА Олег Синегубов.
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Россияне атаковали Харьков
Синегубов в 3:04 сообщил об очередном вражеском обстреле.
Внимание, жители Харькова и области, оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях,
– подчеркнул председатель ОВА.
Также информацию о взрывах подтвердил городской голова Игорь Терехов.
"Внимание! Харьков под обстрелами со стороны РФ. Находитесь в укрытиях. Обо всех местах попадания рашистских снарядов, разрушения, пострадавших сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя!", – призвали в полиции Харьковской области.
В 3:14 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили о пусках ракет Х-22 в направлении Харьковской области. Через 10 минут, по информации Суспильного, в Харькове прогремели еще 3 взрыва.
Впоследствии Терехов сообщил, что по Слободскому району было по меньшей мере 3 прилета.
"Предварительно – ракетами С-300. В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Пока информации о пострадавших нет", – написал мэр.Обратите внимание! Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 1:41.
Оккупанты били по Украине и 23 июня: коротко
- Россияне 23 июня отправили 4 бомбардировщика Ту-95мс в пусковые зоны на Каспийском море. Вражеские самолеты выпустили крылатые ракеты Х-101/Х-555, которые могут изменять курс.
- Также сообщалось о взлете двух Ту-22м3, способных переносить ракеты Х-22. Однако пусков они так и не совершили.
- Около трех ночи на Хмельнитчине раздались взрывы. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ объяснили, что это были звуки работы ПВО.
- Позже стало известно, что в ту ночь россияне попытались обстрелять аэродром в Хмельницкой области. Однако ПВО защитила его и уничтожила все ракеты.