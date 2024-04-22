Упала прямо на глазах: жуткий момент разрушения телебашни в Харькове попал на видео

Россия 22 апреля нанесла ракетный удар по Харькову. В результате этого в городе была разрушена телебашня.

В сеть также выложили видео с падением телебашни в Харькове. Ранее сообщали, что оккупанты поразили объект телевизионной инфраструктуры во время последнего обстрела города.

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В сети появилось видео, как упала телебашня в Харькове

В Министерстве культуры и информационной политики распространили видео, где можно увидеть, как после российской атаки разрушилась телебашня в городе Харьков. На кадрах видно, как башня буквально "сложилась" и с нее упал шпиль.

Видео с падением телебашни в Харькове / Видео с телеграм-канала Минкульта Украины

Также саму телебашню окутало черное густое облако дыма. После падения шпиля на видео можно услышать громкий звук, который напоминает взрыв.

В Минкульте отметили, что Россия подобными атаками стремится запугать и погрузить Украину в информационный вакуум.

Они боятся правды о войне и хотят заставить нас замолчать. Но весь мир знает, что это страна-террорист, и правда обо всех их преступлениях никогда не будет забыта,

– отметили в министерстве.

Стоит отметить, что, по данным Харьковской областной прокуратуры, предварительно удар был осуществлен ракетой Х-59. На местах работают соответствующие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Россияне обстреляли телебашню в Харькове