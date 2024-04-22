Упала прямо на глазах: жуткий момент разрушения телебашни в Харькове попал на видео
Источник:Минкульт Украины
Россия 22 апреля нанесла ракетный удар по Харькову. В результате этого в городе была разрушена телебашня.
В сеть также выложили видео с падением телебашни в Харькове. Ранее сообщали, что оккупанты поразили объект телевизионной инфраструктуры во время последнего обстрела города.
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В сети появилось видео, как упала телебашня в Харькове
В Министерстве культуры и информационной политики распространили видео, где можно увидеть, как после российской атаки разрушилась телебашня в городе Харьков. На кадрах видно, как башня буквально "сложилась" и с нее упал шпиль.
Видео с падением телебашни в Харькове / Видео с телеграм-канала Минкульта Украины
Также саму телебашню окутало черное густое облако дыма. После падения шпиля на видео можно услышать громкий звук, который напоминает взрыв.
В Минкульте отметили, что Россия подобными атаками стремится запугать и погрузить Украину в информационный вакуум.
Они боятся правды о войне и хотят заставить нас замолчать. Но весь мир знает, что это страна-террорист, и правда обо всех их преступлениях никогда не будет забыта,
– отметили в министерстве.
Стоит отметить, что, по данным Харьковской областной прокуратуры, предварительно удар был осуществлен ракетой Х-59. На местах работают соответствующие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
Россияне обстреляли телебашню в Харькове
- В Харькове 22 апреля около 16:37 услышали взрывы. Тревога в городе до этого продолжалась уже около полутора часа, а громкие звуки прозвучали в городе повторно.
- В Харьковской областной военной администрации отметили, что враг попал по объекту телевизионной инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших, ведь во время тревоги сотрудники были в укрытии.
- В то же время в результате российской атаки в Харькове есть перебои с сигналом цифрового телевидения. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- Журналисты также показали фото последствий атаки по телебашне в Харькове после удара. Сама телевизионная башня разломилась пополам и претерпела очень серьезные разрушения.