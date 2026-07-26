26 июля, 09:28
В Харькове россияне ударили по частному дому: один человек погиб, есть пострадавшие
Утром в воскресенье, 26 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову. В результате циничной вражеской атаки погибший, также по меньшей мере три человека получили ранения.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
Какие последствия удара по Харькову?
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 08:13.
Уже в 09:03 Игорь Терехов написал о попадании боражиного боеприпаса "Бандероли" в Слободском районе города.