В Харькове россияне ударили по частному дому: один человек погиб, есть пострадавшие

Утром в воскресенье, 26 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову. В результате циничной вражеской атаки погибший, также по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов . Какие последствия удара по Харькову? Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 08:13. Уже в 09:03 Игорь Терехов написал о попадании боражиного боеприпаса "Бандероли" в Слободском районе города.