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24 Канал Новости Украины В Харькове россияне ударили по частному дому: один человек погиб, есть пострадавшие
26 июля, 09:28
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В Харькове россияне ударили по частному дому: один человек погиб, есть пострадавшие

Полина Буянова

Утром в воскресенье, 26 июля, российские войска в очередной раз нанесли удар по Харькову. В результате циничной вражеской атаки погибший, также по меньшей мере три человека получили ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

Какие последствия удара по Харькову?

Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 08:13.

Уже в 09:03 Игорь Терехов написал о попадании боражиного боеприпаса "Бандероли" в Слободском районе города.