В Харькове вражеская ракета прилетела в дом, где слушали песни об "офицерах-россиянах"

Враг не перестает обстреливать Харьков и другие города Украины. Очень часто россияне не перебирают куда бить, поэтому прилетает в торговые центры и жилые дома.

Более того, агрессор целится даже по любителям "русского мира". Очень показательную историю обнародовал активист Сергей Стерненко.

Внимание В результате ракетного удара по университету в Харькове погиб 40-летний сторож

Так, в одном из домов Харькова неизвестные "сторонники войны", как заметил активист, слушали песню "Офицеры-россияне", похоже, Олега Газманова.

Менее чем через час в это же здание прилетела российская ракета.

Еще раз повторю: российским пулям, снарядам и ракетам плевать, за россию вы или против. Россияне пришли к нам, чтобы убивать всех. И пророссийских тоже. К сожалению, до некоторых это до сих пор не доходит,

– написал Стерненко.

Что показательно, у этой песни, которую мы не рекомендуем слушать, есть такие строки "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца".

В Харькове слушают российскую песню: смотрите видео

Российские оккупанты снова бьют по Харькову: последние новости

В Харькове ночью 6 июля в который раз объявили воздушную тревогу. Приблизительно через минуту местные жители начали сообщать, что слышат взрывы. По состоянию на 00.36 их прозвучало не менее пяти.

Незадолго до взрывов очевидцы сообщили о запуске ракет из российского Белгорода. Харьков часто обстреливают именно оттуда, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты ракетой попали в университет Харькова. Как следствие – погиб 40-летний сторож.

Замглавы Харьковской ОВА Роман Семенуха рассказал, что захватчики изменили тактику обстрелов Харькова. Теперь они стреляют в 4 часа утра, чтобы испугать мирных жителей (перед этим обычно начинали в 23 часа). По его словам, оккупанты абсолютно сознательно бьют по гражданским объектам.

Достается, к сожалению, также полям с урожаем. И на некоторых из них загораются масштабные пожары.

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