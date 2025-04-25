25 апреля, 00:24
В Харькове серия мощных взрывов: город под атакой "Шахедов"
Россия продолжает циничные удары по Харькову. Очередная атака произошла почти в полночь 25 апреля.
В городе прогремели по меньшей мере 4 взрыва в результате атаки дронами-камикадзе "Шахед". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, мэра Харькова Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова.
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