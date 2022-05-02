В Харькове слышали мощный взрыв на севере города: раньше жителей просили не покидать укрытия
Источник:Суспільне Харків
В Харькове слышали мощный взрыв на севере города. Ранее власти просили людей не выходить из укрытий, несмотря на отбой воздушной тревоги.
Информация о взрывах появилась ориентировочно в 00:45 по Киеву. Пока никаких деталей о людях нет.
Заметьте Оккупанты пытались идти в Изюмском направлении, но потеряли много техники
В Харькове снова слышны взрывы
Харьковские сообщают о взрыве на севере города,
– говорится в сообщении.
В телеграме "Труха Украина" написали, что после прилета в одном из районов Харькова начался пожар. Местные утверждают, что пожар большой. Однако официальных сообщений об инциденте еще не было, поэтому пока неизвестно, о каких масштабах идет речь.
После атаки россиян начался пожар
Власти призвали людей не выходить из укрытий
В Харьковской ОВА сообщили, что российские войска 1 мая активно обстреливают северные и восточные районы города. К сожалению, район Салтовка находится под интенсивным огнем.
Именно поэтому глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что лучше не покидать укрытия даже тогда, когда нет объявленной воздушной опасности. Следовать этому совету следует в течение дня.
Оккупанты в предыдущие сутки агрессивно атаковали Харьков
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что за предыдущие сутки, 30 апреля, город трижды обстреливали. Российские оккупанты били из артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе (по новому территориальному распределению – Изюмском),
– заявил Синегубов.
Чиновник также объяснил, что, к счастью, погибших в областном центре нет.
Следует напомнить, что район Северной Салтовки фактически постоянно находится под обстрелами. Местные жители вынуждены жить без тепла и воды, а еду готовят на открытом огне возле собственных подъездов.
Кратко о действиях россиян в Харьковской области
- 1 мая Изюмское направление также оставалось горячей точкой в Харьковской области. Там оккупанты снова пытались вести наступательные действия, однако Вооруженные Силы Украины остановили врага, он понес значительные потери.
- В этот же день российские артиллеристы обстреляли Богодуховскую объединенную территориальную общину в Харьковской области. Под атаку попал автомобиль, где находились 3 человека. К сожалению, одна женщина из авто погибла.
- Кроме того, российские захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности, Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. Предварительно известно, что погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения.
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