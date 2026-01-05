В Харькове и Полтаве слышали взрывы: что известно

В Харькове поздно вечером 4 января и ночью 5 января прогремели несколько взрывов. Громко также было и в Полтаве.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала и Суспильне.

Что известно о взрывах в Харькове 4 января?

Тревогу в Харькове объявили еще 4 января в 20:19. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

БПЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков,

– отмечали военные.

Впоследствии военные предупреждали о вражеских беспилотниках, которые летали в Харьковской области. Первый взрыв в Харькове прогремел в 23:31 4 января.

Второй взрыв услышали в 23:46, а третий – в 23:51.

О последствиях громких звуков, которые слышали харьковчане, пока местные власти ничего не сообщали.

Уже 5 января в 00:28 в городе был слышен еще один взрыв. Предположительно, он прогремел за пределами города.

Какой была опасность для Полтавы 5 января?

Воздушную тревогу в Полтавском районе объявили еще 4 января в 22:24. Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников.

После полуночи 5 января в Полтавской области продолжали фиксировать вражеские дроны.

Полтавская область – БПЛА на юге и центре западным курсом,

– писали военные.

Взрыв в Полтаве услышали примерно в 00:22. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Второй взрыв в городе прогремел в 00:30.

Какие еще города Украины атаковала Россия в последнее время?