В Харькове слышали серию взрывов: что известно

В Харькове вечером 4 мая прогремела серия взрывов. В городе также объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрывах в Харькове

О взрывах в Харькове стало известно в 21:38. Об этом написали местные журналисты.

В Харькове было слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении Суспильного.

Уже дальше, около 21:40, в самом Харькове объявили воздушную тревогу.

До этого, сирены уже звучали в Харьковской области, в городе и регионе разделены объявления сообщений об опасности с воздуха.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

"УАБы на Харьковскую область" – написали военные в 21:11.

Сейчас о последствиях вражеской атаки в городе ни в мэрии, ни в ОВА не писали.

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