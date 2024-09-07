В Харькове слышали серию взрывов: в городе зафиксировали два вражеских удара

В Харькове под вечер 7 сентября слышали взрывы. По всей области раздавалась воздушная тревога.

На границе Харьковской области фиксировали активность вражеской авиации. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили еще в 14:35. Воздушные силы писали, что наблюдают активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых территорий!

– отмечали военные.

О взрывах в Харькове сообщили сначала корреспонденты Суспильного. Это произошло в 15:59.

"Взрыв в Харькове", – отметили журналисты.

Впоследствии громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Игорь Терехов. Он призвал харьковчан находиться в безопасных местах. После этого в городе прогремел второй взрыв.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары, поэтому призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

Впоследствии Синегубов отметил, что службы выехали на проверку мест попаданий. По состоянию на 16:12 в городе без пострадавших.

Глава ОВА также отметил, что зафиксировали вражеские удары по Харькову. Предварительно, один пришелся на садовое товарищество в Индустриальном районе, а другой в Малой Даниловке в частный сектор.

Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся на Салтовский район. На месте одного из прилетов пожар, там уже работают соответствующие службы.

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