На прикордонні Харківщини фіксували активність ворожої авіації. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях цивільного захисту.

До теми У Дніпрі пролунав вибух

Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряну тривогу у Харківській області оголосили ще о 14:35. Повітряні сили писали, що спостерігають активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій!

– зазначали військові.

Про вибухи у Харкові повідомили спочатку кореспонденти Суспільного. Це сталося о 15:59.

"Вибух у Харкові", – наголосили журналісти.

Згодом гучні звуки у місті також підтвердив і міський голова Ігор Терехов. Він закликав харків'ян перебувати в безпечних місцях. Після цього у місті пролунав другий вибух.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів, тому закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях.

Згодом Синєгубов наголосив, що служби виїхали на перевірку місць влучань. Станом на 16:12 у місті без постраждалих.

Глава ОВА також зазначив, що зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо, один припав на садове товариство в Індустріальному районі, а інший у Малій Данилівці у приватний сектор.

Ігор Терехов повідомив, що один з ударів припав на Салтівський район. На місці одного з прильотів пожежа, там уже працюють відповідні служби.

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