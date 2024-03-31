В Харькове слышали взрывы: мэр города сообщил о прилете
В Харькове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв. В городе, по предварительным данным, есть прилет.
До этого воздушные силы объявляли по всей Харьковской области тревогу. 24 Канал призывает жителей Харькова находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
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В Харькове слышали громкие звуки
Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21 час 50 минут. Тогда воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Через 8 минут военные предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Уже через 10 минут состоялись повторные пуски КАБов по области.
В 22 часа 24 минуты городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что предварительно, в городе есть прилет.
"Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", – отметил он.
В конце концов информация о прилете подтвердилась. Попадание произошло рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.
На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется,
– сказал мэр Харькова.
В конце концов Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе.
"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас – без пострадавших", – написал он.
Синегубов также сообщил, что осмотр места событий продолжается, а тип вооружения, который применили оккупанты, устанавливается.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Россия уже не впервые за день обстреливает Харьков
- В Харькове взрывы прогремели 31 марта около 16 часов 17 минут. Первыми о громких звуках сообщили корреспонденты Общественного, впоследствии информацию о взрывах распространил и мэр города Игорь Терехов.
- Городской голова призвал харьковчан находиться в укрытиях. В 16 часов 30 минут в городе прогремел еще один взрыв.
- До этого Харьков обстреляли россияне вечером 30 марта. Терехов сообщил о прилете по Шевченковскому району города, где в результате атаки было очень много выбитых окон, а также двое раненых.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты попали по городу управляемой авиабомбой. Стоит отметить, что за последнее время российские оккупанты применяют КАБы для обстрела Харьковской области почти ежедневно, из-за чего раздаются сигналы воздушной тревоги.