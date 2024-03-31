В Харькове слышали взрывы: мэр города сообщил о прилете

В Харькове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв. В городе, по предварительным данным, есть прилет.

До этого воздушные силы объявляли по всей Харьковской области тревогу. 24 Канал призывает жителей Харькова находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Харькове слышали громкие звуки

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21 час 50 минут. Тогда воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Через 8 минут военные предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области. Уже через 10 минут состоялись повторные пуски КАБов по области.

В 22 часа 24 минуты городской голова Харькова Игорь Терехов написал, что предварительно, в городе есть прилет.

"Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", – отметил он.

В конце концов информация о прилете подтвердилась. Попадание произошло рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова.

На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется,

– сказал мэр Харькова.

В конце концов Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе.

"Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на сейчас – без пострадавших", – написал он.

Синегубов также сообщил, что осмотр места событий продолжается, а тип вооружения, который применили оккупанты, устанавливается.

Россия уже не впервые за день обстреливает Харьков

В Харькове взрывы прогремели 31 марта около 16 часов 17 минут. Первыми о громких звуках сообщили корреспонденты Общественного, впоследствии информацию о взрывах распространил и мэр города Игорь Терехов.

Городской голова призвал харьковчан находиться в укрытиях. В 16 часов 30 минут в городе прогремел еще один взрыв.

До этого Харьков обстреляли россияне вечером 30 марта. Терехов сообщил о прилете по Шевченковскому району города, где в результате атаки было очень много выбитых окон, а также двое раненых.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты попали по городу управляемой авиабомбой. Стоит отметить, что за последнее время российские оккупанты применяют КАБы для обстрела Харьковской области почти ежедневно, из-за чего раздаются сигналы воздушной тревоги.