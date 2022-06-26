В Харькове слышали взрывы, в одном из районов города – проблемы со светом

Местные жители сообщили, что в Харькове около 22:08 26 июня прогремели взрывы. В одном из районов города исчез свет.

Людей призывают не игнорировать воздушную тревогу. Когда извещают об опасности, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступят сообщения об отбое воздушной тревоги.

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Харьков. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны,

– говорится в сообщении.

Оккупанты снова ударили по Харькову

Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места "прилетов".

В ночь на 26 июня российские оккупанты обстреляли Харьков. Местные жители сообщили, что в результате попадания в одном из районов города вспыхнули пожары. По данным СМИ, прогремели 3 взрыва.

Удары по Киеву

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Киеву. Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что враг выпустил по украинской столице 4 ракеты.

"Утро воскресенья разбудило Киев не пением птиц, а взрывами. 4 "высокоточные" российские ракеты ударили по жилым объектам в центре столицы. "Вторая армия мира" ничем не отличается от талибов или "Хезболлы", которые уничтожают цивилизацию", – сообщил Подоляк.

Виталий Кличко сообщил, что оккупанты уничтожают жилые дома и детские сады. Мэр Киева заявил, что российские оккупанты сатанеют и хотят запугать украинцев, посеять панику и уныние.

Отреагировал на обстрел украинской столицы президент США Джо Байден. Он заявил, что это еще одно проявление варварства России.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских оккупантов. Генштаб ВСУ по состоянию на 26 июня сообщил о 34 850 российских захватчиках. Также сообщили об уничтожении:

танков – 1 532 (+21) единиц,

боевых бронированных машин – 3 659 (+14) единиц,

артиллерийских систем – 764 единиц,

РСЗО – 243 (+2) единицы,

средств ПВО – 99 единиц,

Самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 184 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,

крылатых ракет – 139 (+2) единицы,

кораблей / катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 564 (+4) единицы,

специальной техники – 60 единиц.

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