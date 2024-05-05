В Харькове слышали серию взрывов в Пасхальную ночь: горят частные дома, СМИ пишут о раненом

Россияне бьют по городу "Шахедами". Что известно о взрывах в Харькове ночью 5 мая – расскажет 24 Канал.

В течение субботы враг беспощадно бил по Харькову. В городе прозвучало не менее четырех взрывов.

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Что известно о взрывах в Харькове

Горожане слышали взрывы в половине первого, сообщили корреспонденты Суспильного. Сейчас в Украине есть угроза только от ударных дронов, поэтому взрывы были связаны именно с ними.

В 00:39 Игорь Терехов сообщил о повторных взрывах. Позже стало известно о последствиях.

Попадание "Шахеда" в частный сектор Основьянского района. В результате удара загорелись три частных дома. Спасательные службы оперативно работают на месте происшествия,

– написал Терехов в час ночи.

В Суспильном сообщили о раненом. Мужчине помогают медики.

"Дрон попал в землю между гаражами и жилыми домами, в результате взрыва загорелись гаражи с автомобилями и хозяйственные постройки", – детализировали журналисты.

Оккупанты запустили "Шахеды" поздно ночью 4 мая. Пока тревога охватила не очень много регионов, россияне сосредоточились именно на Харьковщине и южных областях. Беспилотники перелетели на Днепропетровщину, ВС предупредили об ударном БПЛА на Днепр.

Мониторинговые каналы сообщали, что возле Харькова было сосредоточено до десятка дронов, но впоследствии их количество резко уменьшилось. Теперь же большинство дронов кружит на Днепропетровщине.

Последствия ударов по Харькову днем

Важно!собирает всю имеющуюся информацию о движении дронов ночью 5 мая в этом материале.

Враг попал в гражданское предприятие, вспыхнул масштабный пожар. Его тушили несколько часов, огонь перекинулся на частный дом рядом.

Дым видели за десять километров от места возгорания. На фото он имеет впечатляющий вид – будто декорации к фильму. К сожалению, это наша страшная реальность.

Во время атаки пострадали по меньшей мере шесть человек – все были рабочими пищевого предприятия. Новостей об их состоянии пока нет.