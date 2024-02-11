В Харькове слышны взрывы: город под ударом российских военных

11 февраля поздно вечером взрывы прогремели в Харькове. Известно, что областной центр попал под обстрел российских военных из Белгородской области.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили около 23:01. Буквально через несколько минут стало известно о пусках ракет на регион. А уже в 23:04 городской голова Игорь Терехов написал, что в областном центре раздаются взрывы.

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Что известно об атаке Харькова

В городе слышны звуки взрывов. Будьте осторожны,

– подчеркнул Терехов.

В 23:02 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в области ракетная опасность. А через минуту отметил, что российские захватчики наносят удары. Поэтому, призвал людей находиться в укрытиях.

О ракетной угрозе для Харьковской области предупредили в Воздушных силах. В 23:01 поступило сообщение о соответствующем типе опасности.

По состоянию на 23:10, рассказывает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме под псевдонимом "Генерал Марсель", сообщил, что пока отсутствуют ракеты в воздушном пространстве над Харьковщиной. Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг в очередной раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.

Взрывы в Павлограде