В Харькове и Запорожье слышны взрывы: на Востоке - воздушная тревога

Вечером 13 июля в Харькове и Запорожье жители слышат звуки взрывов. Перед этим в регионах объявили воздушную тревогу.

Людям следует оставаться в укрытиях, пока не объявят отбой. О тревоге в Харькове сообщили около 23:57. Фактически за минуту поступила информация о звуках взрывов.

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Впоследствии сообщили о взрывах на Запорожье. Пока официальных комментариев от властей нет.

Где объявили тревогу

Харьковская область,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская.

Напомним, что ни в коем случае нельзя публиковать в сеть фото и видео взрывов или "прилетел". Это лишь поможет врагу скорректировать огонь.

Предыдущие обстрелы Харькова и Запорожья

россияне 12 июля ударили по Индустриальному району Харькову. В разных местах возникло 6 пожаров. Их потушили. Также 5 человек получили ранения.

В Запорожье 13 июля примерно в 14:30 прозвучали взрывы. Тогда воздушную тревогу объявили по всей стране. В ОВА подтвердили – были 2 "прилета": 2 крылатые ракеты попали в цех одного из предприятий, расположенных в Днепровском районе, там возник пожар. Сейчас известно о 7 пострадавших. Правда, это количество может возрасти, ведь под завалами еще могут быть люди.

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