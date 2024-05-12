В Харькове раздались взрывы: агрессор наносит удары
Днем 12 мая в Харькове раздались взрывы. Российские захватчики снова наносят удары.
Взрывы в Харькове подтвердила полиция и глава ОВА. Местных жителей призвали быть осторожными и находиться в укрытиях, передает 24 Канал.
Обратите внимание Непрерывные бои, обстрелы Волчанска и эвакуация: что происходит на Харьковском направленииКстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.
Что уже известно об очередной российской атаке на Харьков
Тревогу в Харьковской области объявили еще в 14:26. Около 15 часов Воздушные силы предупредили о значительной активности российской тактической авиации на Северо-Восточном и Южном направлениях, а еще активности разведывательных БПЛА.
В 16:12 полиция Харьковской области сообщила, что в Харькове слышны взрывы. Также правоохранители призвали не покидать укрытия до отбоя тревоги.
О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не выкладывайте фото и видео попадания. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей,
– призвали в полиции.
Глава ОВА обратился к жителям Харькова и пригорода. Призвал быть осторожными.
Оккупанты наносят удары,
– подчеркнул Олег Синегубов.