Пятый прилет за день: в Харькове снова громкие взрывы, есть угроза повторного удара

Днем, 24 июля, в Харькове раз прогремел взрыв. Это уже пятый раз оккупанты ударили по городу в течение дня.

Информацию об атаке подтвердил и мэр Игорь Терехов. Заметим, что на момент взрыва в городе продолжалась воздушная тревога, опасность для горожан не прекращается еще с прошедших суток.

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В Харькове снова слышали взрывы

Около 14:13 Воздушные силы предостерегли угрозу применения баллистического вооружения с северо-востока. Защитники неба тогда призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям.

Уже в 14:15 появились первые сообщения о взрывах в городе. "Взрыв в Харькове! Есть угроза повторных ударов", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Уже вскоре о громких звуках высказался и мэр города.

Пятый "прилет" по городу сегодня и снова по промышленной зоне. Относительно пострадавших и разрушений идет уточнение,

– сообщил Игорь Терехов.

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Позже Олег Синегубов отметил, что был прилет в Холодногорский район. По состоянию на 14:30, к счастью, не было обнародовано никакой информации о вероятном наличии погибших или пострадавших.

Незадолго до этого, в 12:13 мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в Харькове звучали звуки мощных взрывов. Как выяснилось, ракетами был атакован инфраструктурный объект. На месте попадания вспыхнул сильный пожар.