В Харькове взрывы: есть прилеты в ближайшем пригороде

Поздно вечером 12 мая в Харькове снова прогремели взрывы. Российские захватчики наносят удары.

Тревогу в области объявили около 20 часов. Что уже известно о последствиях вражеской атаки, передает 24 Канал.

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Россия снова атаковала Харьковскую область

оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграме

В 22:40 председатель ОВА сообщил, что оккупанты снова наносят удары. Олег Синегубов призвал жителей Харькова и пригорода быть осторожными.

Взрывы также подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Заметим, что около 21:40 Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном и Южном направлениях. В 22:47 писали об угрозе применения баллистики с Востока.

Оба прилета в ближайшем пригороде,

– написал Терехов в 22:54.

Уже вскоре, в 23:04, Синегубов написал, что попадание зафиксировали за пределами города Харьков.

"На эту минуту, без пострадавших. Информация о разрушениях устанавливается", – отметил председатель ОВА.

Накануне враг также атаковал город