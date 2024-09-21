Харьковчанин дважды за день пострадал от российских обстрелов: куда бил враг

Россия 20 и 21 сентября атаковала Харьков. Враг непрерывно осуществляет удары по городу, из-за этого страдают жители и разрушается гражданская инфраструктура.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что Харьков в ночь на 21 сентября пережил несколько массированных атак авиацией. Под ударом оказался промышленный и частный секторы города.

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Чем бил враг

Корреспондентка из Харькова отметила, что Россия атаковала переработанными ФАБами. Это оружие модернизировано так, чтобы бить по указанным целям.

В частном секторе повреждено более 6 домов. Есть люди, которые обратились за помощью к медикам. Этот удар – очередное проявление терроризма, чтобы запугать, убить и ранить людей,

– сказала она.

Ночью Россия ударила и по медучреждению. Это был уже не первый удар по той больнице. Недавно ее отремонтировали, однако российские ракеты повредили здание снова.

В одной из палат лежал мужчина, который пострадал во время дневного обстрела Харькова. Второй раз он был ранен уже в полночь – очень сильно посекло стеклом. Он один из четырех пациентов, которые пострадали в больнице,

– отметила Анна Черненко.

В правоохранительных органах сказали, что удар по Харькову, вероятно, был нанесен ФАБ-250. В районе города, где пострадали люди нет никаких военных объектов. Можно сделать вывод, что целью была именно гражданская инфраструктура.

Также в полиции отметили, что враг в последнее время наносит удары именно в выходные, когда чаще всего возникает скопление людей.

Важна безопасность

Корреспондентка призвала харьковчан быть максимально осторожными, иметь при себе средства первой медицинской помощи, ведь неизвестно, когда и где Россия нанесет следующий удар. Кроме этого важно знать, в какое ближайшее укрытие можно пойти во время воздушной тревоги.

Последние наиболее кровавые и трагические удары по жилым многоэтажкам, парках или торговых центрах происходили в выходные. Россияне сосредотачиваются на местах, где могут быть массовые скопления людей, – отметила Черненко.