Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що Харків у ніч на 21 вересня пережив кілька масованих атак авіацією. Під ударом опинився промисловий та приватний сектори міста.

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Чим бив ворог

Кореспондентка з Харкова зазначила, що Росія атакувала переробленими ФАБами. Ця зброя модернізована так, щоб бити по вказаних цілях.

У приватному секторі пошкоджено понад 6 будинків. Є люди, які звернулися за допомогою до медиків. Цей удар – черговий прояв тероризму, щоб залякати, вбити та поранити людей,

– сказала вона.

Вночі Росія вдарила і по медзакладу. Це був уже не перший удар по тій лікарні. Нещодавно її відремонтували, однак російська ракета пошкодила будівлю знову.

В одній із палат лежав чоловік, який постраждав під час денного обстрілу Харкова. Вдруге його було поранено вже опівночі – дуже сильно посікло склом. Він один із чотирьох пацієнтів, які постраждали в лікарні,

– зазначила Анна Черненко.

У правоохоронних органах сказали, що удар по Харкову, ймовірно, було нанесено ФАБ-250. У районі міста, де постраждали люди немає жодних військових об'єктів. Можна зробити висновок, що ціллю була саме цивільна інфраструктура.

Також у поліції зауважили, що ворог останнім часом завдає ударів саме у вихідні, коли найчастіше виникає скупчення людей.

Важлива безпека

Кореспондентка закликала харків'ян бути максимально обережними, мати при собі засоби першої медичної допомоги, адже невідомо, коли й де Росія завдасть наступного удару. Крім цього важливо знати, у яке найближче укриття можна піти під час повітряної тривоги.

Останні найбільш криваві та трагічні удари по житлових багатоповерхівках, парках чи торгових центрах ставались у вихідні. Росіяни зосереджуються на місцях, де можуть бути масові скупчення людей, – наголосила Черненко.