В Харькове взрывы и есть попадания: над городом летают "Шахеды"

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под атакой врага снова оказался Харьков.

В ночь на 2 сентября 2024 года в Харькове снова прогремели взрывы. Ранее враг там попал в торговый центр.

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В Харькове слышали взрывы

Об этом рассказали корреспонденты Общественного. В то же время сообщили сразу о двух взрывах. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил попадания в городе.

Зафиксированы несколько попаданий в Харькове. Есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры,

– написал он.

По его словам, по состоянию на 1:30 о пострадавших неизвестно. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что зафиксировано попадание двух шахедов: в Киевском районе города – в частный жилой дом, в Слободском районе – вблизи образовательного учреждения.

Неизвестно также, каким вооружением Россия ударила. Ранее Воздушные силы сообщали о движении в регион ударных БпЛА типа "Шахед", однако официальной информации нет.

Ударные беспилотные аппараты до сих пор летают над городом.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.