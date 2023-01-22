В Харькове во время тревоги раздались мощные взрывы: в Белгороде "хлопок"

Российские оккупанты вечером 22 января атаковали Харьков.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 21:55. Сразу после этого в Харькове раздались взрывы.

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Аналитики OSINT-наблюдение отметили, что регион находится под обстрелом ЗРК С-300 из Белгородщины. В местных ресурсах пишут, что, вероятно, есть два попадания на окраине города. Впоследствии, примерно в 22:47 снова появилась информация о взрывах. Уже в 22:53 раздался отбой воздушной тревоги.

"Хлопок" в Белгороде

Российские пропагандистские источники пишут о взрывах в Белгороде Они распространяют заявление губернатора Гладкова.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, – заявил Гладков.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео