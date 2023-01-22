Повітряну тривогу у Харківській області оголосили о 21:55. Одразу після цього у Харкові пролунали вибухи.

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Аналітики OSINT-спостереження зазначили, що регіон перебуває під обстрілом ЗРК С-300 з Бєлгородщини. У місцевих ресурсах пишуть, що, ймовірно, є два влучання на околиці міста. Згодом, приблизно о 22:47 знову з'явилася інформація про вибухи. Вже о 22:53 пролунав відбій повітряної тривоги.

"Бавовна" у Бєлгороді

Російські пропагандистські джерела пишуть про вибухи у Бєлгороді. Вони поширюють заяву губернатора Гладкова.

Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють наслідки на землі, – заявив Гладков.

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео