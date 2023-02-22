В Харькове во время тревоги раздался ряд взрывов: есть прилеты

В Харькове и области раздались сигналы воздушной тревоги. Впоследствии стало известно о взрывах.

Заметим, что сигналы воздушной тревоги 22 февраля раздались по всей территории Украины около 09:00. В то же время, о взрывах на Слобожанщине сообщил первым глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сколько именно взрывов прогремело

В 10:32 в издании "Суспільне. Харків" написали, что в Харькове было слышно уже 4 взрыва. По состоянию на то время не было известно, это работа ПВО или прилеты, ведь официальных сообщений от власти города не было.

Кроме того, в то же время в телеграм-канале, что мониторит воздушную активность оккупантов, констатировали, что враг запустил еще несколько ракет С-300.