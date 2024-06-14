В Харькове взрыв: Россия обстреливает область КАБами

14 июня 2024, 16:17
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Россия в очередной раз обстреливает прифронтовые области авиабомбами. Под ударом оказался Харьков.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что в городе прогремел взрыв, передает 24 Канал.

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В Харькове прогремел взрыв

Днем, 14 июня, ориентировочно в 16:05 в Харькове раздался сигнал воздушной тревоги. Уже через несколько минут, около 16:10, местные телеграм-каналы сообщили, что в городе прогремел взрыв.

В Харькове слышен звук взрыва,
– говорится в сообщении.

По предварительной информации, враг атаковал пригород Харькова. В полиции Харьковской области обратились к гражданам и призвали не оставлять укрытие до отбоя сигнала.

Уже в 16:17 появились сообщения мониторинговых каналов о том, что еще одна управляемая авиабомба движется в направлении пригорода.

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Россия регулярно обстреливает город и область КАБамы: что известно

  • Вечером, около 17:30, враг нанес авиаудары по Киевскому и Салтовскому районам города. В Киевском районе были повреждены частные дома. Из-под завалов одного из разрушенных домов достали 77-летнего мужчину, который позже умер в больнице. Также 7 человек получили взрывные травмы.
  • В Салтовском районе состоялось попадание по территории гаражного кооператива. В результате удара повреждено примерно 70 гаражей и более 20 автомобилей. Также есть пострадавшие – 37-летний мужчина. Один из КАбов, который упал в частном секторе, не разорвался.
  • Днем, 9 июня, в Харькове раздалась целая серия мощных взрывов. Российские захватчики обстреляли гражданское население управляемыми авиабомбами. В результате удара КАБом по жилому дому повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль.
  • К счастью, обошлось без погибших и раненых. По предварительной информации, противник использовал авиационный боеприпас УМПБ Д-30. По факту военного преступления возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
  • Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин подчеркивал, что на Харьковском направлении, особенно на пограничные, россияне продолжают массированно использовать управляемые авиационные бомбы. Большое количество КАБов враг сбрасывает также на Купянск.

Автор: Маргарита Волошина