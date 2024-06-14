В Харькове взрыв: Россия обстреливает область КАБами

Россия в очередной раз обстреливает прифронтовые области авиабомбами. Под ударом оказался Харьков.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Отмечается, что в городе прогремел взрыв, передает 24 Канал.

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В Харькове прогремел взрыв

Днем, 14 июня, ориентировочно в 16:05 в Харькове раздался сигнал воздушной тревоги. Уже через несколько минут, около 16:10, местные телеграм-каналы сообщили, что в городе прогремел взрыв.

В Харькове слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, враг атаковал пригород Харькова. В полиции Харьковской области обратились к гражданам и призвали не оставлять укрытие до отбоя сигнала.

Уже в 16:17 появились сообщения мониторинговых каналов о том, что еще одна управляемая авиабомба движется в направлении пригорода.

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