Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що у місті прогримів вибух, передає 24 Канал.

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У Харкові прогримів вибух

Вдень, 14 червня, орієнтовно о 16:05 у Харкові пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже через кілька хвилин, близько 16:10, місцеві телеграм-канали повідомили, що у місті прогримів вибух.

У Харкові чутно звук вибуху,

– йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ворог атакував передмістя Харкова. У поліції Харківської області звернулися до громадян та закликали не залишати укриття до відбою сигналу.

Вже о 16:17 з'явилися повідомлення моніторингових каналів про те, що ще одна керована авіабомба рухається у напрямку передмістя.

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