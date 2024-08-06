В Харькове взрывы: оккупанты ударили по Циркунам, вспыхнул пожар
Источник:Игорь Терехов
В ночь на 5 августа в Харькове раздались взрывы. Российские захватчики еще раз атакуют область.
Об этом заявили местные власти. Что уже известно об очередной атаке бойцов Путина, передает 24 Канал.
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Атака на Харьков сегодня ночью
Взрывы в Харькове прогремели около 00:33. Игорь Терехов подтвердил, что в городе шумно.
Было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае,
– подчеркнул городской голова.
Взрывы уже прокомментировал и начальник Харьковской ОГА. Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.
В 00:50 оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом, возник пожар. На эту минуту – информация о пострадавших не поступала,
– заявил чиновник в 01:10.
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