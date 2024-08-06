В Харькове взрывы: оккупанты ударили по Циркунам, вспыхнул пожар

6 августа 2024, 00:37
Читати новину українською

Источник:

Игорь Терехов

В ночь на 5 августа в Харькове раздались взрывы. Российские захватчики еще раз атакуют область.

Об этом заявили местные власти. Что уже известно об очередной атаке бойцов Путина, передает 24 Канал.

Смотрите также "Искандер-М" или KN-23: в КГВА сказали, есть ли разрушения в Киеве в результате российской атаки

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака на Харьков сегодня ночью

Взрывы в Харькове прогремели около 00:33. Игорь Терехов подтвердил, что в городе шумно.

Было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае,
– подчеркнул городской голова.

Взрывы уже прокомментировал и начальник Харьковской ОГА. Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.

В 00:50 оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом, возник пожар. На эту минуту – информация о пострадавших не поступала,
заявил чиновник в 01:10.

Читайте также На Полтавщине прогремели взрывы во время тревоги

Обратите внимание! Оккупанты запустили "Шахеды". Воздушная тревога в Украине продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытиях.
Автор: Юлія Муріна