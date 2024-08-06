В Харькове взрывы: оккупанты ударили по Циркунам, вспыхнул пожар

В ночь на 5 августа в Харькове раздались взрывы. Российские захватчики еще раз атакуют область.

Об этом заявили местные власти. Что уже известно об очередной атаке бойцов Путина, передает 24 Канал.

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Атака на Харьков сегодня ночью

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Взрывы в Харькове прогремели около 00:33. Игорь Терехов подтвердил, что в городе шумно.

Было слышно звуки взрывов. Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае,

– подчеркнул городской голова.

Взрывы уже прокомментировал и начальник Харьковской ОГА. Олег Синегубов написал, что оккупанты наносят удары.

В 00:50 оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. Поврежден жилой дом, возник пожар. На эту минуту – информация о пострадавших не поступала,

– заявил чиновник в 01:10.

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