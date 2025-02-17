В Харькове раздались взрывы: "Шахед" попал в частное домовладение

В ночь на 17 февраля россияне снова запустили "Шахеды". В частности, БпЛА атаковали Харьков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в безопасное место.

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Что известно о нынешней атаке на Харьков

Так, в 01:22 Игорь Терехов сообщил, что в Харькове прогремели взрывы.

"Предварительно, БПЛА типа "Шахед" был атакован Салтовский район города. Детали выясняем", – написал городской голова.

В 01:44 Терехов уточнил, что попадание вражеского БПЛА типа "Шахед" зафиксировано на территории частного домовладения в Холодногорском районе Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом.

"Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы", – написал мэр города.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

К слову, чуть ранее информация о взрывах поступала из Киева. Как объяснили городские власти, громкие звуки в столице связаны с работой противовоздушной обороны по российским "Шахедам".

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