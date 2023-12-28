Европейский район вместо разбитых домов: видео из восстановленных Дергачей на Харьковщине

В Харьковской области в результате обстрелов врага повреждено 45 тысяч объектов, в том числе 35 тысяч жилых сооружений. В течение 2023 продолжались работы по восстановлению, и сейчас готов к пользованию 41 объект: 35 – жилых и остальные – медицинские учреждения.

В городе Дергачи Харьковской области восстановлено два микрорайона, а именно пострадавшие от обстрелов двухэтажные дома. В некоторые из них были даже прямые попадания, сообщает корреспондент 24 Канала Анна Черненко. Однако сейчас эти части города выглядят как аккуратные европейские районы.

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Прожили 7 месяцев в подвале

В Дергачах строительные бригады взялись еще летом за ремонт поврежденных сооружений, который был осуществлен за счет государственных программ. Что касается восстановления непосредственно квартир, люди делают его за собственные деньги.

Жительница Дергачей Лилия Исаева рассказала, что прилеты были рядом с ее домом, к счастью попадания в него не произошло. Она с семьей и соседями 7 месяцев прожила в подвале.



Жительница Дергачей Лилия Исаева / фото скриншот видео

У нас было такое миниобщежитие. После наводили порядок сами, как могли. Муж понемногу латал крышу. Когда в городском совете начали выдавать тены, накрыли ими. В наш дом зашли (ремонтники – 24 канал) в середине июля. Сделали крышу, утепление, поменяли все окна,

– объяснила она.

Еще один житель города Виктор Хижняк вспомнил, что в Дергачах были разбиты здания социального назначения, клуб, городской совет.

"Потихоньку восстанавливается. Кто своими силами делает, кому помогают, как нам", – отметил Виктор.

Праздники не остановить

Благоустройством вокруг домов коммунальщики пока не занимались, ждут весны. Тогда и местные жители присоединятся к его созданию, в частности, высадке цветов.



Ирина Хижняк, чей дом был восстановлен в Дергачах / фото скриншот видео

Дома восстанавливали сначала сами, как могли. А потом нам повезло с ремонтом, это очень хорошо. Жизнь продолжается, несмотря на войну. Людям есть куда возвращаться,

– говорит жительница Дергачей Ирина Хижняк.

В Дергачах готовятся к Новому году – установили праздничную елку возле дома культуры, разбитого ракетным обстрелом в 2022 году.

Это только начало

Также населенные пункты в Харьковской области – Слатино и Русская Лозовая – очень пострадали от обстрелов. По словам начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко, возобновления работы в этих поселках запланированы.



Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко / фото скриншот видео

В Русской Лозовой будет восстановлено 10 домов, как и запланировано. Также в Слатино более 10 домов, поврежденных от российских обстрелов, будут отремонтированы. Кроме того, наша программа на 2024 год предусматривает проведение ремонтных работ еще в 10 многоэтажных домах города Дергачи. Соответствующая проектно-сметная документация разработана,

– подчеркнул он.

Пока это только начало восстановления поврежденных домов, и этот процесс продолжится. Но часто он тормозится из-за заминирования врагом территории.

Однако люди, которые еще ждут ремонта своих домов, располагаются в модульных домах в селах Дергачевского района.

Какая ситуация в Харьковской области