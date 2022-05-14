В Харьковской области враг пытается сдержать продвижение ВСУ к государственной границе

Идут 80 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ постепенно оттесняют врага от Харькова и освобождают населенные пункты области.

Впрочем, россияне пытаются не допустить продвижения наших войск в направлении государственной границы. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18.00 14 мая.

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Ситуация на Харьковском направлении 14 мая

По информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, на Харьковском направлении российские оккупанты сосредоточили все свои основные усилия на удержании ранее занятых позиций. Они пытаются контролировать маршруты снабжения по автодорогам к северу и востоку от областного центра – Харькова.

Также основные усилия оккупанты сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы.

– добавили в Генштабе ВСУ.

К слову, агрессор продолжает оказывать вооруженное давление вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны Вооруженных Сил Украины. Наибольшую активность врага продолжают фиксировать на Слобожанском и Донецком направлениях.

Актуальные новости из Харьковской области

12 мая российские оккупанты перегруппировали свои войска на Харьковщине для того, чтобы не дать Вооруженным Силам Украины выйти на границы нашей государственной границы.

При этом в областном центре появились пробки, поскольку множество людей решили вернуться домой после того, как наши военные освободили ряд населенных пунктов Харьковщины, а вражеские обстрелы самого Харькова стали менее интенсивными.

Местные жители освобожденных Циркунов рассказали корреспондентке 24 канала, как они пережили длительную оккупацию российскими войсками. В частности, мирные люди отметили, что более двух с половиной месяцев сидели без хлеба.

В ночь на 13 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дергачевскому дому культуры, где местные жители обустроили гуманитарный штаб. Выдачу гуманитарной помощи населению пришлось приостановить.

Владимир Зеленский на своем телеграме обнародовал ужасные фото последствий обстрелов российскими оккупантами области. Он отметил, что сожженные детские аттракционы и разрушенные мосты – это попытка россиян выместить свое бессилие.

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