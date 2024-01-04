В Харьковской области взрывы: оккупанты обстреливали ракетами С-300 из Белгорода

Вечером 4 января российские военные снова атаковали Харьков. Враг, вероятно, запустил С-300 из Белгорода. В области раздались взрывы.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 20:12. Через несколько минут стало известно, что на область летят ракеты. А уже в 20:22 объявили отбой воздушной тревоги. Рассказываем, что известно о ситуации в регионе.

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Что известно об атаке Харьковщины

Итак, о вылетах ракет мониторинговые каналы начали писать около 20:16. Тогда поступила информация о первой, а еще через мгновение – о второй. Через минуту известили, что в области раздались взрывы. Мониторинговые каналы также отметили, что россияне предварительно использовали ракеты С-300 для атаки региона.

В 20:20 начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме как "Генерал Марсель", отметил, что в настоящее время ракет в воздушном пространстве над областью нет. В то же время он предупреждал, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Поэтому призвал до отбоя укрытие не покидать. Собственно отбой объявили в 20:22.

Атака Харьковщины 3 января: что известно