В Харьковской ОВА подтвердили взрывы в 2 районах города: детали

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков и его окрестности. В результате одного из последних и очень тяжелых обстрелов пострадали обычные жилые массивы с гражданскими.

Об этом 24 каналу рассказала советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова. По ее словам, жители Харькова слышали взрывы в двух районах города.

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"Сегодня Харьков также пострадал от обстрелов, предварительно из РСЗО. Жители Индустриального района Харькова слышали взрывы, по состоянию на сейчас пострадавших нет", – добавила советница главы Харьковской ОВА.

Позже, Наталья Попова на своей странице в фейсбуке отметила, что в Чугуевском районе в результате обстрела пострадал ребенок 11-ти лет и двое взрослых.

Ужасный обстрел Харькова 27 июня

В результате циничных обстрелов Харькова 27 июня погибли 9 человек. Еще 29 мирных жителей получили ранения. Среди них 5 детей. Отметим, россияне бьют по городу кассетными боеприпасами и ракетами.

В больницы поступили 5 детей. По состоянию на сейчас большинство из них стабильны, один мальчик находился в крайне тяжелом состоянии, но сегодня утром врачи сообщили о том, что он уже дышал самостоятельно, без помощи аппарата ИВЛ,

– отметила Наталья Попова.

В результате российских обстрелов Харьковщины 29 июня погиб житель Изюмского района, пять человек ранены — одна жительница Изюмского района и четверо жителей Чугуевского района, среди которых 11-летняя девочка, сообщили в Харьковской ОВА.

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Оккупанты атаковали также и Николаев

Напомним, что утром 29 июня враг нанес ракетный удар по Николаеву. По городу российские военные выпустили суммарно восемь ракет. Они попали в разные места, но одна из них – в многоэтажный дом.

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, погибли трое жителей дома. Еще пятеро получили ранения. Также травмирован один из спасателей, прибывший на место происшествия.

Напомним, что ракетный удар по Николаеву враг нанес тогда, когда в городе звучала воздушная тревога. Сирены слышали на Юге Украины. Известно также, что взрывы были и в Херсоне. Но поскольку он временно оккупирован, то ни о каких предупреждениях и речи быть не может.

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