В Херсоне было "громко" на полигоне для мобилизованных
Источник:Сергей Братчук
Во временно оккупированном Херсоне у оккупантов снова "хлопковая" атмосфера. Представитель главы Одесской ОВА сообщил, что прилетело в этот раз на полигон, где учились новоприбывшие "мобики".
Около 12:40 местные телеграм-каналы Херсонской области написали о взрывах в регионе. Сергей Братчук после сказал, что для нас это отличная новость, потому что чем больше "200 оккупантов" – тем лучше.
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Столбы дыма в небе над Херсонской областью
Пока официальной информации нет, однако в сети уже появились фото местных, живущих рядом с вражеским полигоном. На изображение видно, как в небо поднимается густой столб дыма.
Где-то под Херсоном сейчас есть полигон, где вроде бы тренируются "чмобики", но что-то там взрывается. Говорят, "бавовнятко" летает. Ждем положительную информацию. Что-то они (российские мобилизованные) там "не так" тренируются,
– прокомментировал Братчук.
Взрывы на полигоне в Херсоне / Фото из открытых источников
Тревожные новости из Херсона для оккупантов
Последние недели украинцы с нетерпением ждут новостей из Херсона. Несмотря на то, что город и частично область находятся под контролем у россиян, Вооруженные силы медленно, но уверенно подступают к врагу и заставляют его нервничать.
- Военный эксперт Денис Попович рассказал, когда наша армия может освободить Херсон. Он отметил, что пока нет предпосылок, чтобы ВСУ зашли в город уже сегодня. Однако вражеские СМИ ведут информационную подготовку к "жесту доброй воли", который может сделать российская армия.
- Успехи ВСУ в регионе трудно не замечать. Благодаря нашей армии захватчики недавно понесли новые потери в населенном пункте Каиры Херсонской области. Артиллерийскими ударами наши воины уничтожили до 30 оккупантов под завалами осталось свыше 100 захватчиков.
- Кроме того, военнослужащий ВСУ, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, как Вооруженные Силы "поджарили" захватчиков, в частности в Новой Каховке, в Каховском районе, в Таврическом. Их воинские части полностью уничтожены.
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