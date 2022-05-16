В Херсоне через две недели закончатся все медикаменты
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
С 1 марта Херсонская область находится под вражеской оккупацией. Из-за бесчеловечного отношения россиян к жителям региона там нарастает гуманитарный кризис. Медикаментов хватит буквально на две недели.
Такую информацию сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале. Она уверяет, что огромная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.
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По словам Денисовой, у жителей области нет возможности выехать с оккупированной на подконтрольную Украине территорию. Наемники Кремля ограничивают перемещение жителей по области.
Она отметила, что российские войска не пропускают украинских волонтеров с гуманитарной помощью. Более того, оккупанты грабят гуманитарные грузы, которые присылает украинская сторона.
Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что в Херсоне медикаменты закончатся через две недели. По состоянию на данный момент нет растворов для капельниц, мало лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода.
По предварительным данным, в Херсонской области остается около 500 тысяч человек. Отметим, что до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в регионе проживало около миллиона человек.
"В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию", – рассказала Людмила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности, как гуманитарную помощь. Она также обратила внимание на факт того, что оккупанты требуют у жителей Херсонщины паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине,
– обратилась Денисова.
Последние новости из Херсона: коротко
- Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал об арестах мирных жителей Херсонщины российскими военными. Он отметил, что сейчас российские захватчики начинают набираться смелости во временно оккупированной Херсонской области.
- Россияне планируют провести перепись населения в Херсонской области, как это было в Крыму в 2014 году. В частности, подготовка началась в Геническом районе.
- В Новой Каховке планы по введению рубля анонсировали еще на конец марта – апрель. Однако намерения россиян провалились.
- Наемники Кремля пытаются изо всех сил присоединить Херсонскую область к России. Ранее для этого планировали провести "референдум", а теперь говорится о просьбе присоединить область к стране-агрессору без него.
- Враг постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к своей. А она подконтрольна российским спецслужбам. Таким образом, у российских захватчиков есть коварный план – заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.
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