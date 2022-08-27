В Херсоне кроме Z-техники появились и символы V: активист объяснил причины

оккупанты не спешат бежать из Херсона, хотя ВСУ постепенно деоккупируют территории области. Кроме того, Херсонская ОВА сообщила, что на улицах города начала появляться техника с символикой V-символы, хотя раньше всюду была только буква Z.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он считает, что это из-за того, что началась переброска оккупационных войск из других военных округов.

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По его словам, в Херсоне была техника с символикой Z – западный военный округ россии.

На самом деле, большая часть тех войск, которые были задействованы, оперативно относилась к южному военному округу, как например 49-я армия россии. В то же время армейское командование выступало под буквой V, а части преимущественно были с символом Z,

– объяснил Молчанов.

Он добавил, что раньше V-техника тоже была в Херсоне, это, в частности, части черноморского флота. "На правом берегу Херсонской области есть две бригады, там служит много крымчан, которые предали Украину. Именно они находятся под буквой V", – ответил активист.

оккупанты хотели подвинуть ВСУ в Херсонской области

Молчанов отметил, что в этом нет ничего удивительного.

"Ведь уже больше месяца на левом берегу стоят подкрепления от 5-й армии россии. Но проблема в том, что россия не может их поставлять, лишь скромно перебрасывает десантные части и снаряжение", – рассказал он.

Все попытки наступления оккупантов не обеспечиваются достаточным количеством ресурсов, поэтому они могут пройти всего несколько метров. Они хотели подвинуть позиции ВСУ, чтоб те не доставали до мостов,

– говорит Молчанов.

Ситуация в Херсонской области: последние новости

В Херсонском облсовете заверили, что на сегодняшний день, по разным оценкам, на правом берегу Днепра сосредоточено около 20 тысяч оккупантов. Однако после последних ударов ВСУ оккупанты оказались отрезанными от поставок.

Также ВСУ успешно бьют из артиллерии по Антоновскому мосту. Благодаря этому врагу дают ясно понять, что он не сможет использовать этот объект для транспортировки тяжелой техники. россияне полностью остановили движение по этому мосту.

26 августа украинские артиллеристы попали в Дарьевский мост, пролегающий через реку Ингулец. Он теперь непригоден для перевозки вражеской техники. Более того, попадание произошло именно тогда, когда захватчики перевозили через мост технику. Поэтому повреждения получили не только сооружение и российская техника. Есть потери и среди оккупантов, большинство из них – "двухсотые".

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что большинство солдат россии, которые сегодня находятся в Херсоне, понимают, что надо уже бежать.

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