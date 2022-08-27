Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він вважає, що це через те, що почалося перекидання окупаційних військ з інших військових округів.

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За його словами, в Херсоні була техніка з символікою Z – це західний військовий округ росії.

Насправді більша частина тих військ, які були задіяні, оперативно відносилась до південного військового округу. як напркилад 49-та армія росії. Водночас армійське командування виступало під літерою V, а частини переважно були з символом Z,

– пояснив Молчанов.

Він додав, що раніше V-техніка теж була в Херсоні, це зокрема частини чорноморського флоту. "На правому березі Херсонщини є таких дві бригади, там служить багато кримчан, які зрадили Україну. Саме вони є під літерою V", – відповів активіст.

окупанти хотіли посунути ЗСУ на Херсонщині

Молчанов зазначив, що в цьому немає нічого дивного.

"Адже вже понад місяць на лівому березі стоять підкріплення від 5-ої армії росії. Але проблема в тому, що росія не може їх постачати, лише скромно перекидає десантні частини і спорядження", – розповів він.

Всі спроби наступу окупантів не забезпечуються достатньої кількістю ресурсів, тому вони можуть пройти лише кількасот метрів. Вони хотіли посунути позиції ЗСУ, що ті не діставали до мостів,

– каже Молчанов.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

У Херсонській облраді запевнили, що на сьогодні, за різними оцінками, на правому березі Дніпра зосереджено близько 20 тисяч окупантів. Однак після останніх ударів ЗСУ окупанти опинилися відрізаними від постачання.

Також ЗСУ успішно б'ють з артилерії по Антонівському мосту. Завдяки цьому ворогові дають чітко зрозуміти, що він не зможе використовувати цей об'єкт для транспортування важкої техніки. росіяни повністю зупинили рух цим мостом.

26 серпня українські артилеристи поцілили у Дар'ївський міст, який пролягає через річку Інгулець. Він тепер непридатний для перевезення ворожої техніки. Ба більше, влучання сталось саме тоді, коли загарбники перевозили через міст техніку. Тож пошкоджень зазнала не лише споруда та російська техніка. Є втрати й серед окупантів, більшість з них – "двохсоті".

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський зазначив, що більшість солдатів росії, які сьогодні знаходяться в Херсоні, розуміють, що треба вже тікати.

Відео до теми – у мережі показали супутникове фото Антонівського мосту після ударів ЗСУ