В Херсоне мог погибнуть полковник росгвардии Нечипуренко, у оккупантов паника, – Хлань

11 июля 2022 , 12:30
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Источник:

фейсбук Сергея Хланя

Вооруженные силы Украины 10 июля нанесли удар по базе росгвардии в оккупированном Херсоне. В результате атаки мог погибнуть полковник Александр Нечипуренко.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань не сомневается, что украинская артиллерия ликвидировала кого-либо из российского руководства. Однако подтвержденной информации, что это был именно Нечипуренко, пока нет.

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То, что кто-то из "випов" пострадал, сомнения нет, потому что паники и "скорых" у оккупантов было слишком много,
– подчеркнул Хлань.

Что известно о полковнике росгвардии

По данным InformNapalm, Нечипуренко является заместителем начальника управления росгвардии в российской республике Ингушетия. Он руководил оккупантами в Запорожской области.

Именно Нечипуренко вместе с пропагандисткой Юлией Чичериной срывал украинский флаг в захваченном Энергодаре. Кроме того, он организовал работу блокпостов на оккупированной территории Запорожской области и способствовал насилию, мародерству и издевательству над мирными украинцами.

Потери россиян на войне против Украины

  • 37 400 бойцов личного состава (из них 100 ВСУ ликвидировали за прошедшие сутки),
  • танков – 1 645 (+4) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3 828 (+5) единиц,
  • артиллерийских систем – 838 (+4) единиц,
  • РСЗО – 247 единиц,
  • средств ПВО – 109 (+1) единиц,
  • самолетов – 217 единиц,
  • вертолетов – 188 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 единиц,
  • крылатых ракет – 155 единиц,
  • кораблей/катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 696 (+2) единиц,
  • специальной техники – 66 единиц.

Кстати, больше всего потерь 10 июля оккупанты понесли на Авдеевском направлении.

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Автор: Софія Мінджоса