В Херсоне оккупанты повредили вагон поезда Херсон – Киев
Оккупанты снова посреди дня обстреляли Херсон. Враги попали в один из вагонов поезда Херсон – Киев.
Сначала в городе ориентировочно в 10:30 15 октября раздался взрыв, уже через полчаса Россия нанесла авиаудар с Су-34, пишет 24 Канал.
Смотрите также Мы чувствуем ад, – глава Херсонской ОВА озвучил единственную просьбу к людям
Что известно о последствиях атаки в Херсоне
Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что ориентировочно в 10 часов российские захватчики с самолета Су-34 нанесли авиаудар.
Предварительно 2 КАБами, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне!
– заявил Роман Мрочко.
Ориентировочно в 12 часов 15 октября в Укрзализныце рассказали, что Херсон в течение утра находится под обстрелом.
"Временно обесточен весь город, вокзал переходит на резервное питание", – объяснили в компании.
В Укрзализныце рассказали, что:
- Россия ударной волной повредила тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон – Киев;
- к счастью, все люди уцелели;
- ударная волна выбила несколько окон, но их починят.
"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", – заверили в компании.
Россия обстреливает Херсон: последние новости
- Ориентировочно в 10:30 15 октября в Херсоне прогремел мощный взрыв. Роман Мрочко рассказал, что после этого в некоторых районах города исчез свет, кое-где и вода.
- В 12 часов глава Херсонской городской военной администрации сообщил, что в городе ухудшилась связь и нет интернета. По состоянию на 12:50 уже восстановили свет в Шуменском и микрорайоне ХБК, в центре города, на Жилищном поселке и Острове. Аварийные службы продолжили работу.
- Буквально 12 октября глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал семьи с детьми эвакуироваться в более безопасные города. Ведь, по его словам, ситуация в любой момент может оказаться критической для гражданских.