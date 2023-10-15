В Херсоне оккупанты повредили вагон поезда Херсон – Киев

Оккупанты снова посреди дня обстреляли Херсон. Враги попали в один из вагонов поезда Херсон – Киев.

Сначала в городе ориентировочно в 10:30 15 октября раздался взрыв, уже через полчаса Россия нанесла авиаудар с Су-34, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки в Херсоне

Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что ориентировочно в 10 часов российские захватчики с самолета Су-34 нанесли авиаудар.

Предварительно 2 КАБами, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне!

– заявил Роман Мрочко.

Ориентировочно в 12 часов 15 октября в Укрзализныце рассказали, что Херсон в течение утра находится под обстрелом.

"Временно обесточен весь город, вокзал переходит на резервное питание", – объяснили в компании.

В Укрзализныце рассказали, что:

Россия ударной волной повредила тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон – Киев;

11 вагона поезда №102 Херсон – Киев; к счастью, все люди уцелели;

ударная волна выбила несколько окон, но их починят.

"Поезд уже выехал из зоны обстрела и продолжает движение по графику", – заверили в компании.

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